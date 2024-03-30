Таджикистан и Кыргызстан согласовали еще один участок границы

Топографические рабочие группы и группы по правовым вопросам правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации общей государственной границы описали 28,37 км спорных участков.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, опубликованном на сайте информационного агентства Ховар.

По его данным, встреча представителей проходила с 24 по 29 марта 2024 года в Баткене Баткенской области Кыргызстана, по итогам которой подписан соответствующий протокол. Отмечается, что стороны договорились продолжить работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Кыргызстана.

Накануне встречу провели руководители правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации границы - председатели ГКНБ Таджикистана и Кыргызстана Саймумин Ятимов и Камчыбек Ташиев, на которой было отмечено, что стороны достигли "значительных результатов по дальнейшему определению прохождения линии границы двух государств на оставшихся участках". Также они поручили рабочим группам правительственных делегаций двух стран продолжить работу в этом направлении.

В феврале 2024 года министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин сообщил, что в настоящее время описано почти 200 км от общей линии таджикско-кыргызской границы и осталось порядка 100 км спорных участков. Глава ведомства отметил, что Таджикистан и Кыргызстан, согласно договоренностям президентов, заинтересованы в скорейшем завершении процесса делимитации и демаркации линии общей границы, но точная дата подписания окончательного соглашения пока неизвестна.

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