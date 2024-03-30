Израиль предложил разместить в секторе Газа арабских военных

В секторе Газа можно было бы разместить многонациональную военную группировку с участием солдат из арабских стран, с такой идеей выступил министр обороны Израиля Йоав Галант.

Как передает Day.Az, об этом сообщили источники Axios.

"Такой шаг создаст руководящий орган в регионе, который не будет [связан с] ХАМАС, и решит растущую проблему Израиля с США относительно гуманитарной ситуации в Газе", - сказал высокопоставленный израильский чиновник.

Министр обороны Израиля попросил у США политической и материальной поддержки инициативы без участия американцев на местах. Источник портала сообщил, что речь идет об охране арабскими военными временного причала, который строит Вашингтон для доставки в сектор гуманитарной помощи, и сопровождения гуманитарных конвоев.

По данным собеседника Axios, идея обсуждалась с представителями трех арабских стран, среди которых был Египет. "Есть прогресс в продвижении этой инициативы как с точки зрения готовности администрации Байдена обсуждать ее, так и с точки зрения открытости арабских стран к этой идее", - сказал израильский чиновник.

Собеседник портала из американской администрации подтвердил, что основной страной, рассматривающей идею, является Египет. Но он указал, что для введения в сектор Газа войск потребуется приглашение Палестинской администрации и оценил шансы на ее реализацию в ближайшее время как небольшие из-за разногласий Палестины и Израиля.

Однако источник Axios из одной из арабских стран заявил, что Израиль неверно понял позицию этой стороны, поскольку она не готова отправлять войска для охраны гумконвоев, но может рассмотреть возможность участие в миротворческих миссиях после войны.

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