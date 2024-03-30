Большинство армянских банков прекратило обслуживание карт "Мир"

Банки Армении, которые являются участниками национальной платежной системы Armenian Card (ArCa), в ночь на 30 марта прекратили обслуживание российских карт "Мир". Информацию об этом корреспонденту ТАСС подтвердили в кол-центре системы, передает Day.Az.

"С сегодняшнего дня банки, работающие с нашей системой, перестали обслуживать карты "Мир". В случае необходимости можете обращаться в конкретные банки, которые прекратили принимать вашу карту", - сказал оператор центра ArCa.

То, что карту "Мир" перестали принимать армянские банки, подтверждают жители Еревана, которые ей пользуются.

"После полуночи мы попытались принять несколько платежей по карте "Мир", но они не прошли. Наш POS-терминал обслуживается в Америабанке, который объявил, что перестает обслуживать российские карты. Наверное, поэтому оплата и не проходит", - рассказала корреспонденту ТАСС бармен клуба настольных игр Арина, клиенты которого в основном российские релоканты.

Постоянный член клуба Алексей согласился пройти до ближайшего банкомата, чтобы попробовать снять деньги со своей карты "Мир", воспользовавшись терминалом Инекобанка. Сделать этого не получилось. "Придется приобретать местную карту. Будет много бумажной возни, но что делать", - сказал он.

На различных форумах соотечественников и в частных каналах в Telegram владельцы карт "Мир", находящиеся в Армении, также сообщали о том, что российские карты перестали функционировать. В частности, упоминались такие банки, как Эвокабанк, Акбабанк и Конверсбанк.

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