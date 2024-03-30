Турция выступила против связи сделок по С-400 и F-35

Решение проблемы с продажей США Турции истребителей пятого поколения F-35 возможно в случае, если Анкара не будет использовать приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы С-400.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такую позицию озвучили на переговорах в Турции представители Конгресса, сообщает газета Milliyet.

По данным издания, турецкие власти в ответ заявили о несогласии увязывания "досье по F-35" с какими-либо условиями, в том числе касательно С-400. Эту позицию в Анкаре озвучивали и ранее.

Milliyet также сообщает о возможности сокращения закупок Турцией у США истребителей F-16 в связи с реализацией проекта по созданию собственного истребителя пятого поколения Kaan.

Делегация Конгресса обсудила 29 марта с руководством Минобороны, МИД и Национальной разведывательной организации Турции вопросы закупок F-16, сотрудничества в военной сфере и энергетической безопасности.

Турция была исключена из программы создания F-35 в 2019 году после того, как приобрела российские ЗРС С-400. Она производила часть комплектующих, элементы фюзеляжа и некоторые системы для этих самолетов. Также она не получила первые несколько машин, использованию которых уже начали обучать турецких пилотов в США. США при этом заявили, что возвращение Турции в программу возможно только при условии отказа Анкары от С-400.

По теме F-16 в последнее время между сторонами наметился серьезный прогресс. Турция несколько лет назад запросила у США истребители F-16 модификации "блок-70" (Block 70) и комплекты модернизации для имеющихся у нее на вооружении самолетов. Речь идет о поставке 40 новых и модернизации 79 имеющихся машин. Как заявлял ранее госсекретарь Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывали увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО. Законодательный орган Турции одобрил ратификационный протокол Стокгольма в январе.

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