Увеличилось число пострадавших при теракте в «Крокусе»

Число пострадавших при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" выросло до 551 человека, сообщило главное управление МЧС России.

Погибли в результате теракта, по последним данным, 144 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в медицинских службах сообщили, что большинство отправлены на амбулаторное лечение. По данным МЧС, в числе пострадавших 15 детей.

Отметим, что 22 марта неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

26 марта сотрудники МЧС завершили разбор завалов после теракта в "Крокус Сити Холле".

В отношении лиц, обвиняемых в совершении теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они взяты под арест сроком на 1 месяц и 28 дней, то есть до 22 мая 2024 года. Таким образом, по решению суда лица, обвиняемые в совершении террористического акта - Далерджон Мирзоев, Саид Акрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Махаммадсобир Файзов были помещены в СИЗО.

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