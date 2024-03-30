В Нидерландах освободили, удерживаемых в кафе заложников

Полиция города Эде освободила в ходе операции трех человек, удерживаемых в кафе в центре города неизвестным, передает Day.Az.

"Только что были освобождены три заложника. Инцидент не исчерпан", - говорится в опубликованном в X сообщении ведомства.

14:24

Несколько человек удерживаются в заложниках неизвестным в кафе в Эде. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета De Gelderlander.

Полиция подтвердила информацию. "В одном из зданий в центре города продолжается захват нескольких человек в заложники. На месте происшествия работают несколько бригад спецслужб", - говорится в опубликованном в X (ранее Twitter) сообщении ведомства.

Жители около 150 домов эвакуированы. Полиция "просит людей держаться подальше от центра Эде".

В ведомстве добавили, что "на данный момент нет никаких признаков, что это террористический акт".

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