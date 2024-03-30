Израиль нанес серию ударов по югу Ливана

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли три удара по городу Эт-Тайбе на юге Ливана. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал Lebanon 24.

Ранее бойцы вооруженного крыла движения "Хезболлах" утром обстреляли армейские казармы в израильском поселении Рамим. Позднее самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по военным объектам в окрестностях Алеппо в Сирии. Атаке подверглись склады с оружием, принадлежащие отрядам "Хезболлах", которые воюют на стороне сирийской армии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!