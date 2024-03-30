Пиджаки Макрона летают бизнес-классом

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как президент Франции Эммануэль Макрон отправил свои костюмы летать бизнес классом.

Day.Az представляет публикацию:

Во Франции разгорается скандал вокруг Эмманюэля Макрона. СМИ выяснили, что пока президент Франции был в турне по странам Южной Америки, ему из Парижа возили ... пиджаки!

Сообщается, что как минимум один раз было забронировано место на рейсе Air France из Парижа в Рио. В кресле перевозили 2 костюма для французского президента. Перелет обошелся в 4 000 евро.

Журналисты отдельно отмечают, что помимо прочего в атмосферу было выброшено 2,3 тонны СО2 ради макроновской прихоти.

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