В Мюнхене усилили меры безопасности на игре Бундеслиги из-за угрозы теракта

Полиция Мюнхена приняла решение повысить меры безопасности на матче чемпионата страны по футболу (Бундеслиги) между "Баварией" (Мюнхен) и "Боруссией" (Дортмунд) из-за возможной угрозы теракта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Причиной усиления мер стало фото с стадионом и зрителями, которое опубликовали вечером в пятницу в X (ранее Twitter). Не исключено, что это сделали предполагаемые сторонники запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Полиция Мюнхена и земельное ведомство по уголовным делам тщательно изучили фото и пришли к выводу, что конкретной угрозы нет, однако решили усилить присутствие правоохранителей и вокруг стадиона "Альянц Арена".

Матч, как и планировалось, начнется в 18:30 (21:30 по бакинскому времени). По словам представителя полиции, на игре такой категории обычно задействуют от 300 до 500 сотрудников правоохранительных органов. "Это число мы теперь увеличим", - сказал он, не уточнив, сколько конкретно стражей порядка будет привлечено к обеспечению безопасности.

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