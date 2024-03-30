Германия и Франция будут вместе обеспечивать безопасность на олимпийских играх и чемпионате Европы по футболу

Германия и Франция намерены теснее взаимодействовать летом 2024 года в вопросах обеспечения безопасности во время чемпионата Европы (ЧЕ) по футболу в ФРГ и Олимпийских игр (ОИ) в Париже.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава МВД Нэнси Фезер газете Handelsblatt.

"Безопасность чемпионата Европы по футболу у нас в Германии имеет высший приоритет", - сказала она, отметив, что договорилась о расширении сотрудничества в сфере безопасности со своим французским коллегой Жеральдом Дарманеном. "Германские полицейские будут задействованы во время Олимпиады в Париже, а французская полиция на "Евро" в Германии", - сообщила Фезер.

Глава МВД подчеркнула, что силы безопасности ФРГ подготовлены к различным сценариям, будь то угрозы, исходящие от исламистов, или кибератаки.

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