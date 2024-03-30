ВВС Сербии подняли в воздух истребители из-за неопознанного аппарата

Военно-воздушные силы Сербии подняли дежурную пару МиГ-29 из-за обнаружения неопознанного летательного самолета в 100 км от Белграда.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны республики.

Отмечается, что силы по контролю и защите суверенитета воздушного пространства Сербии обнаружили неизвестный самолет над Валево, на высоте 5500 метров. После этого президент страны Александар Вучич приказал поднять истребители МиГ-29, говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве добавили, что самолеты спустя время потеряли искомую цель из-за отражения указателей радиолокационной системы. Истребители обыскали зону обнаружения объекта, после чего им было приказано вернуться на аэродром базирования.

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