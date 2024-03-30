https://news.day.az/world/1648367.html СМИ назвали дату возобновления переговоров по Газе
СМИ назвали дату возобновления переговоров по Газе
Непрямые переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС об установлении перемирия в секторе Газа возобновятся в Каире в воскресенье, 31 марта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
С таким утверждением выступил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" со ссылкой на источник в египетских силовых структурах.
По его словам, Египет и Катар, выступающие в роли посредников между Израилем и ХАМАС, "продолжают предпринимать совместные усилия для достижения прогресса в переговорном процессе". Официально египетские власти информацию о возобновлении консультаций пока не комментировали.
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