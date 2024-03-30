Установлены личности 134 погибших в теракте в "Крокус сити холле"

Установлены личности 84 погибших в теракте в "Крокус сити холле".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, информацию об этом на своем телеграм-канале распространил Следственный комитет России.

В комитете сообщили, что по другим, пока не установленным погибшим, проводятся генетические экспертизы.

Отметим, что 22 марта неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

26 марта сотрудники МЧС завершили разбор завалов после теракта в "Крокус Сити холле". По последним данным, число погибших в теракте составляет 140 человек.

В отношении лиц, обвиняемых в совершении теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они взяты под арест сроком на 1 месяц и 28 дней, то есть до 22 мая 2024 года. Таким образом, по решению суда лица, обвиняемые в совершении террористического акта - Далерджон Мирзоев, Саид Акрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Махаммадсобир Файзов были помещены в СИЗО.

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