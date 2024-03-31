США не исключают причастности "иностранного противника" к случаям появления симптомов так называемого гаванского синдрома у американских госслужащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступила телекомпания CBS со ссылкой на источники.

На сайте телекомпании опубликован фрагмент передачи 60 Minutes, которая целиком выйдет в эфир в воскресенье. Как следует из этого фрагмента, источники телекомпании утверждают, что у них "впервые появились подтверждения того, что за этими атаками на американцев стоит иностранный противник США". CBS при этом не конкретизирует, о каком именно "иностранном противнике" может идти речь.

Телекомпания утверждает, что представитель Министерства обороны США высокого ранга на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 обратился за медицинской помощью после того, как испытал соответствующие симптомы. По утверждению бывшего сотрудника военной разведки США, слова которого приводит CBS, это свидетельствует о том, что "у Москвы нет ограничений в том, что она будет делать и кого атаковать". При этом, если США не примут меры, ситуация якобы "будет усугубляться", считает он.

В другом фрагменте передачи, опубликованном на сайте телекомпании, утверждается, что как минимум к одному случаю появления у американского госслужащего признаков "гаванского синдрома" может быть причастен некий задержанный в 2020 году в штате Флорида житель Санкт-Петербурга Виталий Ковалев. CBS не поясняет, в чем именно может заключаться эта связь.

В марте прошлого года американское разведсообщество признало "очень маловероятным", что противники США использовали "направленную энергию" в отношении пострадавших от так называемого гаванского синдрома. Оно также назвало маловероятной версию о том, что какое-либо государство, в том числе Россия, причастно к случаям обнаружения симптомов "гаванского синдрома" у американских госслужащих. Разведка, по сути, исключила возможность того, что за случившимся стоят РФ, КНР, Куба или любая другая страна или группа лиц.

В США СМИ и должностные лица обычно объясняют синдром некими "акустическими атаками" или воздействием "направленной энергии". Предыдущая вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 дипломатов США. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад. На протяжении последних лет схожие симптомы были зарегистрированы у американских госслужащих по всему миру.

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