Глава МИД Ирана заявил, что Израиль изолирован от мира как никогда прежде
Уровень изоляции Израиля на мировой арене высок как никогда. Такое мнение выразил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с лидером палестинской группировки "Исламский джихад" Зиядом ан-Нахалой в Тегеране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня палестинский народ сильнее, чем когда-либо, и [другие] страны мира его поддерживают, а сионистский режим [Израиль] изолирован и презираем как никогда прежде", - приводятся слова министра в Telegram-канале внешнеполитического ведомства исламской республики. В сообщении МИД отмечается, что глава иранской дипломатии подчеркнул важную роль "Исламского джихада" в борьбе против Израиля и заявил, что мир станет свидетелем новых побед Палестины и сил исламского сопротивления в будущем.
Лидер группировки в свою очередь выразил мнение, что Израиль, несмотря на шесть месяцев военной операции в секторе Газа и всестороннюю политическую и военную поддержку со стороны США, не смог достичь ни одной из своих стратегических целей. Ан-Нахала отметил, что "Палестина обладает решимостью и мужеством, чтобы навязать свою волю" Израилю и его сторонникам и добиться "окончательной победы".
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