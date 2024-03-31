Байден предложил Трампу сыграть в гольф

Президент США Джо Байден пообещал дать фору своему предшественнику на высшем государственном посту Дональду Трампу, если они сыграют в гольф, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Байден опубликовал в X (ранее Twitter) короткий ролик со своего выступления в Нью-Йорке в минувший четверг, во время которого он сказал, что впервые предложил Трампу сыграть в гольф еще в 2016 году - после победы республиканца на президентских выборах, но до его инаугурации. На тот момент Байден занимал должность вице-президента в администрации экс-главы государства Барака Обамы, который вместе с еще одним бывшим американским лидером Биллом Клинтоном принимал в четверг участие в мероприятии по сбору средств для его избирательной кампании.

"Дональд, мое предложение сыграть в гольф все еще в силе", - написал президент США. При этом он пообещал дать своему политическому оппоненту фору в три удара, если тот сам будет носить сумку для клюшек.

На мероприятии в Нью-Йорке 81-летний Байден также заявил, что возраст сделал его мудрее, и пошутил, что выглядит на 40 лет. При этом он обрушился с критикой на 77-летнего Трампа, назвав взгляды республиканца устаревшими.

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