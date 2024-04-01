Эрдоган передал премьеру Нидерландов ожидания Турции относительно будущего генсека НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Марком Рютте, который претендует на пост генерального секретаря НАТО, сообщили в Администрации Президента Турции, передает Day.Az.
Согласно информации, Эрдоган выразил Рютте определенные ожидания Турции относительно будущего руководства альянсом.
Сообщается, что в ходе телефонного разговора обсуждались двусторонние отношения Турции и Нидерландов, а также процесс выбора нового генерального секретаря НАТО.
Среди этих ожиданий президент Турции упомянул "эффективную защиту безопасности и интересов членов НАТО в борьбе с терроризмом и другими угрозами, укрепление единства альянса, определение приоритетов" и то, что новый генсек "возьмет на себя убедительные обязательства по соблюдению основных принципов НАТО".
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