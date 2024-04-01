Пашинян подает в отставку, будут новые выборы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил провести досрочные парламентские выборы в сентябре.

Как передает Day.Az, об этом пишут армянские СМИ.

Согласно информации, в этой связи Пашинян провел экстренное заседание партии.

Требования Азербайджана в вопросе возвращения сел настолько усилились, что для разрядки ситуации Пашинян решил подать в отставку. Премьер считает, что именно в этом его "спасение". Выборы, по сведениям СМИ, должны пройти 10 сентября.

Тема делимитации границы с Азербайджаном вновь актуализировалась в Армении после того, как 9 марта в офисе вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева заявили, что в рамках процесса делимитации и демаркации границы с Арменией должны быть немедленно решены вопросы освобождения 4 сел Газахского района.

Позже на встрече с жителями села Воскепар в Тавуше глава правительства Армении Никол Пашинян предупредил о вероятности нового конфликта, если армянская сторона откажется от обсуждения делимитации и демаркации границы с Азербайджаном.

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