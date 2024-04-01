Правящей партии Британии предрекли худший исход выборов в истории

Правящую Консервативную партию Великобритании может ждать худший исход выборов в истории. На это указывают результаты опроса, проведенного от имени института общественного мнения Best for Britain, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным исследования, доля респондентов, готовых проголосовать за консерваторов, составила 26 процентов по сравнению с 45 процентами у партии лейбористов. Если пересчитать эти голоса пропорционально местам в Палате общин, консерваторы могут получить всего 98 мест из 650, в то время как лейбористы - до 468 мест.

Кроме того, согласно результатам опроса, премьер-министр Великобритании Риши Сунак рискует уступить лейбористам свой собственный избирательный округ в Ричмонде и Норталлертоне, где он опережает менее чем на 2,5 процента голосов.

Исполнительный директор Best for Britain Наоми Смит заявила, что Великобританию "ждут беспрецедентные по масштабам выборы и серьезные перемены, поскольку электорат делает выбор не в пользу консерваторов по многим направлениям".

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