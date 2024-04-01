В Молдове начались учения с участием военных из Румынии и США

Международные военные учения JCET-2024 (Joint Combined Exchange Training) стартовали в Молдове 1 апреля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, пресс-служба министерства обороны страны сообщила, что в них участвуют контингенты Молдовы, США и Румынии.

Цель учений, которые продлятся до 19 апреля, - оперативное взаимодействие войсковых подразделений армий трех государств.

В этом году в них примут участие бойцы батальона специального назначения Fulger ("Молния"), представители Службы государственной охраны и спецподразделения министерства юстиции "Пантера". Они выполнят прыжки с парашютом, проведут дневные и ночные боевые стрельбы, полевые выходы с выполнением задач.

Минобороны Молдовы предупредило, что в связи с проведением учений возможно передвижение техники по дорогам республики из подразделений на полигоны Национальной армии.

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