В Молдове начались учения с участием военных из Румынии и США - ФОТО
Международные военные учения JCET-2024 (Joint Combined Exchange Training) стартовали в Молдове 1 апреля.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, пресс-служба министерства обороны страны сообщила, что в них участвуют контингенты Молдовы, США и Румынии.
Цель учений, которые продлятся до 19 апреля, - оперативное взаимодействие войсковых подразделений армий трех государств.
В этом году в них примут участие бойцы батальона специального назначения Fulger ("Молния"), представители Службы государственной охраны и спецподразделения министерства юстиции "Пантера". Они выполнят прыжки с парашютом, проведут дневные и ночные боевые стрельбы, полевые выходы с выполнением задач.
Минобороны Молдовы предупредило, что в связи с проведением учений возможно передвижение техники по дорогам республики из подразделений на полигоны Национальной армии.
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