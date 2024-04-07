Япония хочет разместить свои войска на Филиппинах

Посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес объявил, что Манила и Токио находятся в процессе обсуждения размещения японских военных сил на территории Филиппин. В интервью Financial Times дипломат уточнил, что стороны находятся на финишной прямой к подписанию соглашения, которое позволит им участвовать в совместных военных учениях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ромуальдес отметил, что страны рассмотрели возможность размещения войск на ротационной основе, аналогично соглашению, согласно которому США имеют свои вооруженные силы на Филиппинах. Посол подчеркнул, что правительства Манилы и Токио приближаются к заключению "соглашения о взаимном доступе", которое также позволит проводить совместные учения и обучение военнослужащих на территории друг друга.

"Это то, что мы уже обсуждали ранее, и мы продолжим рассматривать этот вопрос в рамках нашего взаимодействия", - отметил посол в беседе с изданием.

Дипломат также отметил, что США и Филиппины находятся "очень близко" к заключению соглашения об обмене военной разведывательной информацией.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!