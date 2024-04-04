Одна из стран ввела режим бедствия

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил в стране режим национального бедствия из-за катастрофической засухи, вызванной феноменом Эль-Ниньо, когда температура поверхности воды в Тихом океане аномально возрастает. Об этом он сообщил на странице в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы мобилизуем ресурсы для оказания помощи пострадавшим общинам и смягчения последствий этого стихийного бедствия. Мы солидарны в эти трудные времена", - заявил лидер африканской страны.

По сообщению The Guardian, на недавней пресс-конференции Мнангаве отметил, что из-за засухи 2,7 миллионам жителей Зимбабве будет не доставать еды в 2024 году, стране понадобится 2 миллиарда долларов, чтобы смягчить последствия бедствия.

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