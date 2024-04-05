В Европе призвали усилить военный потенциал на случай переизбрания Трампа

Возможное возвращение бывшего президента Дональда Трампа в Белый дом на предстоящих выборах в США говорит о необходимости для Европы обеспечить собственный оборонный потенциал.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил американский журнал Newsweek со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

"Возможный новый срок Трампа <...> подчеркивает важность собственного оборонного потенциала Европы", - отметил он.

Источник отметил, что пока НАТО больше обеспокоена конфликтом на Украине, чем потенциальным возвращением Трампа в Белый дом, однако его возможный новый срок "находится в контексте реальной военной ситуации, поэтому его слова имеют еще больший вес".

Ранее Джон Болтон, бывший помощником президента по национальной безопасности при Трампе, заявил, что политик в случае избрания на новый срок вернется к обсуждению выхода США из НАТО и с большой вероятностью осуществит это.

Как писала испанская газета La Vanguardia, огромная зависимость Европы от США является одной из угроз для нее, а ЕС не может сам защищаться и неясно, удастся ли ему когда-либо достичь такой цели.

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