Бундесверу понадобилось больше денег

Бундесверу (Вооруженные силы ФРГ) требуется приблизительно на €6,5 млрд больше в бюджете на 2025 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус журналистам, представляя новую структуру ВС ФРГ.

"Не секрет, что цифра названа. Нам нужно еще около €6,5 млрд в следующем году", - сказал Писториус, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментируя роль Германии в НАТО, глава оборонного ведомства отметил, что "без ФРГ альянс был бы другим, но и ситуация с безопасностью Германии без НАТО была бы другой". "Значение Германии для НАТО важно. На нас лежит особая ответственность", - подчеркнул министр. Он указал, что ФРГ станет первой страной Североатлантического альянса, которая разместит бригаду на постоянной основе на восточном фланге НАТО (в Литве).

В Германии в 2022 году был создан спецфонд в размере €100 млрд для модернизации армии. В этом году ФРГ потратит на оборону $73,41 млрд, что составит 2,01% прогнозируемого валового внутреннего продукта республики за 2024 год. Министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля, что такого объема военных расходов может оказаться недостаточно для обеспечения безопасности страны в ближайшие годы.

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