https://news.day.az/world/1649705.html Хакан Фидан встретился с Энтони Блинкеном
Хакан Фидан встретился с Энтони Блинкеном
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Как передает Day.Az, информацию распространил МИД Турции.
Встреча состоялась в рамках заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
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