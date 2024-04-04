Хакан Фидан встретился с Энтони Блинкеном

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Day.Az, информацию распространил МИД Турции.

Встреча состоялась в рамках заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

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