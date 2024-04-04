Нетаньяху заявил, что Иран годами действовал против Израиля

Тегеран в регионе годами действовал против Израиля, поэтому израильская сторона работает против Ирана и его сателлитов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в начале заседания кабинета безопасности в Иерусалиме.

"В течение многих лет Иран работал против нас как напрямую, так и через своих сателлитов, и поэтому Израиль действует против Ирана и его сателлитов как в обороне, так и в нападении", - сказал Нетаньяху. Видеозапись с заявлениями премьера распространила его канцелярия.

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