В СБ ООН вынесут на голосование проект резолюции по ядерному оружию в космосе

На предстоящей неделе США представят на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции о запрете размещения ядерного оружия в космосе.

Как передает Day.Az, об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы вынесем эту резолюцию на голосование в начале следующей недели", - добавил он. Кирби также сказал, что США ожидают, что Россия проголосует за резолюцию.

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