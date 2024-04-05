https://news.day.az/world/1649756.html В СБ ООН вынесут на голосование проект резолюции по ядерному оружию в космосе
В СБ ООН вынесут на голосование проект резолюции по ядерному оружию в космосе
На предстоящей неделе США представят на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции о запрете размещения ядерного оружия в космосе.
Как передает Day.Az, об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы вынесем эту резолюцию на голосование в начале следующей недели", - добавил он. Кирби также сказал, что США ожидают, что Россия проголосует за резолюцию.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре