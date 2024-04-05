Хуситы атаковали не менее 90 судов после обострения в секторе Газа

Члены мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) с начала обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа атаковали не менее 90 судов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил лидер повстанцев Абдель Малик аль-Хуси.

"На нашем фронте в Йемене мы продолжаем проводить военные операции от Красного моря и Аравийского моря до Индийского океана, мы также продолжаем наносить удары по объектам израильского врага в районе Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата - прим. ТАСС) на юге оккупированной Палестины", - приводится его заявление на сайте "Ансар Аллах".

"Только за месяц число операций достигло 34, они были проведены с использованием 125 баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников", - отметил Абдель Малик аль-Хуси. "Общее число атакованных судов достигло 90", - добавил он. Лидер "Ансар Аллах" подчеркнул, что США и Великобритания признали "свою неспособность остановить атаки" хуситов.

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