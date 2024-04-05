ЦАХАЛ завершил расследование инцидента с сотрудниками WCK

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила расследование трагического инцидента с сотрудниками организации World Central Kitchen (WCK), убитыми в результате удара в секторе Газа.

Как передает Day.Az, об этом заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

"Мы провели очень серьезное расследование этого трагического инцидента. Результаты этого расследования были ранее сегодня представлены начальнику Генерального штаба, а затем премьер-министру и министру обороны", - сказал Хагари в ходе вечернего брифинга.

"После того как мы представим доклад по результатам расследования послам ряда стран и представителям WCK, мы опубликуем этот документ", - добавил Хагари.

2 апреля WCK, занимающаяся предоставлением бесплатного питания пострадавшим от различных стихийных бедствий, получила сообщения о гибели своих сотрудников в результате удара по их автомобилю в тот момент, когда они находились к югу от Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора Газа. Погибли семь сотрудников WCK: палестинец, граждане Австралии, Польши, Великобритании и волонтер с двойным гражданством США и Канады.

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