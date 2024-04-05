Молния ударила в Статую Свободы

Мощный разряд молнии попал в Статую Свободы в Нью-Йорке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, фотографию явления опубликовала американская газета New York Post.

Как видно на снимке, удар пришелся в факел, который находится в верхней части памятника.

В пресс-службе управления парков города рассказали РИА Новости, что подобные инциденты происходят много раз за год. "Она очень хорошо заземлена - 4 кабеля. Так что в нее постоянно попадает, это не наносит ей вреда", - подчеркнули собеседники агентства. В результате происшествия никто не пострадал.

Как пишет NYP, из-за мощного шторма утром 4 апреля тысячи людей в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте остались без электричества. Порывы ветра достигали 60 миль в час (около 96 километров в час или 26 метров в секунду).

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