https://news.day.az/world/1649767.html США хотят ограничить размещение оружия в космосе
США хотят ограничить размещение оружия в космосе
Соединенные Штаты на следующей неделе представят в Совете Безопасности ООН резолюцию по запрещению ядерного оружия в космосе. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы вынесем на голосование эту резолюцию в начале следующей недели", - заявил Кирби.
В Белом доме выражают уверенность, что Россия должна проголосовать за эту резолюцию.
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