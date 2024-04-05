США хотят ограничить размещение оружия в космосе

Соединенные Штаты на следующей неделе представят в Совете Безопасности ООН резолюцию по запрещению ядерного оружия в космосе. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы вынесем на голосование эту резолюцию в начале следующей недели", - заявил Кирби.

В Белом доме выражают уверенность, что Россия должна проголосовать за эту резолюцию.

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