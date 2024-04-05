Израиль утверждает, что располагает данными о подготовке Ираном удара по своей территории

Израиль, ссылаясь на имеющиеся в его распоряжении данные разведки, сообщил США, что Иран готовится к нанесению ракетного удара по Израилю со своей территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на израильские источники.

"Израильские официальные лица утверждают, что у них есть разведданные, которые показывают, что Иран может атаковать Израиль со своей территории, используя баллистические ракеты большой дальности, крылатые ракеты или беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

Израиль заявил США, что, если Иран предпримет атаку со своей территории, это вызовет решительную реакцию Израиля и выведет нынешний конфликт на другой уровень, сообщили Axios израильские официальные лица.

Портал пишет, ссылаясь на официальных представителей США и Израиля, что вопрос о координации и подготовке к эскалации в результате действий Ирана подробно обсуждался во время телефонного разговора министрами обороны Израиля Йоавом Галантом и США Ллойдом Остином в среду.

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