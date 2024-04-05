США обеспокоены вероятностью полномасштабной войны между Ираном и Израилем

Вашингтон обеспокоен вероятностью полномасштабной войны между Ираном и Израилем после того, как по иранскому консульству в Сирии был нанесен удар с воздуха.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Да, мы очень обеспокоены [полномасштабной войной]. Фактически, одной из вещей, о которых сегодня говорили премьер-министр [Израиля Биньямин Нетаньяху] и президент [США Джо Байден], была вполне реальная угроза со стороны Ирана государству Израиль", - сказал он в эфире телеканала CNN, отвечая на вопрос журналиста о вероятности "полномасштабной войны".

"Я думаю, важно помнить, что помощь в сфере безопасности, которую мы предоставляем Израилю, предназначена не только для сектора Газа. Соединенные Штаты будут поддерживать Израиль, мы продолжим помогать вам защищаться от этих угроз", - заключил Кирби.

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