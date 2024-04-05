Южная Корея определилась с датой запуска второго разведывательного спутника

Южная Корея запустит второй разведывательный спутник 8 апреля. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство обороны страны.

Запуск состоится с территории Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида 7 апреля, однако в 08:17 8 апреля по сеульскому времени.

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