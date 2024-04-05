Стартовали крупнейшие учения США в Европе
5 апреля сухопутные силы США официально начали проведение самых масштабных учений в Европе Defender-24, сообщает Day.Az со ссылкой на брифинг спикера Пентагона Патрика Райдера.
Учения продлятся до 31 мая, заявил представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер. На них будут отрабатывать реагирование на угрозы в условиях войны России против Украины.
"Сегодня мы отмечаем официальное начало крупнейших учений армии США в Европе Defender-24, отправив военные корабли с оборудованием для проведения этого мероприятия", - сказал Райдер.
В учениях примут участие более 40 тыс. военных из более 20 стран НАТО и партнеров.
"Они продемонстрируют прочные оборонительные отношения, которые являются основой для европейского мира. Учения Defender-24 сосредоточатся на стратегическом развертывании, достижении оперативной совместимости и боеготовности с одновременными усилиями по сдерживанию потенциальных противников и укреплению альянса", - добавил представитель Пентагона.
Райдер подчеркнул, что эти учения связаны с масштабными маневрами НАТО Steadfast Defender и имеют несколько составляющих.
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