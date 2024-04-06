Евродепутат обвиняет Макрона

Член Европарламента (ЕП) от Франции Жоффруа Дидье рассказал, что госфинансы Франции находятся в катастрофическом состоянии. Ситуацию в одной из экономических госсфер стран евродепутат раскрыл в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК), сообщает в субботу Day.Az.

"Франция накопила дополнительно 900 миллиардов евро долга с 2017 года, ее государственный дефицит достиг как минимум 4,9% валового внутреннего продукта (ВВП) в 2023 году, а долговое бремя страны вырастет до 57 миллиардов евро в 2024 году. Если Moody's and Fitch, или Если Standard & Poor's понизит рейтинг Франции 26 апреля или 31 мая соответственно, это еще больше подорвет авторитет Эммануэля Макрона и его правительства, а также их способность управлять Францией", - говорится в обращении Дидье.

Он также добавил: "Комитет по вопросам финансов Сената Франции провел проверку Министерства экономики и раскритиковал французское правительство за "сокрытие информации". Они отметили, что если дефицит и дальше будет выходить из-под контроля правительства, то в 2024 и 2025 годах он прогнозируется на уровне 5,7% и 5,9% ВВП соответственно. Однако официальная статистика, переданная в Комиссию, составляла 4,4% и 3,7%".

В связи с этим евродепутат обратился к ЕК с вопросом о ее намерении повлиять на ситуацию. "Ввиду этого катастрофического управления бюджетом со стороны правительства (...) и учитывая разрыв между дефицитами, которые были объявлены, и теми, которые сейчас предусмотрены: считает ли Комиссия, что французское правительство могло проявлять халатность или лукавство при составлении своего последнего бюджета? Планирует ли оно в ближайшем будущем возбудить против Франции процедуру нарушения за чрезмерный дефицит?" - спросил Жоффруа Дидье.

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