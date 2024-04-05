Мы готовы сотрудничать с Северной Кореей

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что сотрудничество его страны с Южной Кореей и Филиппинами важно для региональной безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, Кисида подчеркнул, что готов сотрудничать даже с Северной Кореей для обеспечения региональной безопасности.

"Нынешняя ситуация в сфере безопасности сложная. В настоящее время мир, сталкиваясь с серьезными региональными и глобальными вызовами, находится в исторической поворотной точке", - добавил он.

Премьер Японии заявил об этом накануне переговоров с президентом США Джо Байденом, запланированных на следующей неделе.

Отметим, что госвизит Кисиды станет первым визитом японского лидера за последние девять лет.

Кисида станет вторым японским лидером, который выступит на совместном заседании Конгресса США.

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