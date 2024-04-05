Песков о предстоящих переговорах Армении, ЕС и США

Россия сможет оценить итоги переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном только после появления официальных заявлений Еревана на этот счет. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пока мы не знаем полную повестку дня этой встречи, хотя есть определенные сообщения", - заявил представитель Кремля и призвал дождаться "каких-то заявлений с армянской стороны о том, что они имеют в виду обсуждать тему трансатлантической интеграции".

"Мы не видели и не слышали [такой повестки], - указал Песков. - Пока исходим из этого".

Встреча Пашиняна, Блинкена и фон дер Ляйен пройдет в Брюсселе. В Ереване заявляют, что переговоры не несут геополитического характера и не направлены против других стран. В то же время в республике звучали заявления, что контакты предполагают движение Армении в сторону интеграции с ЕС и НАТО.

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