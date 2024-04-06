В Британии собирают массовый компромат на депутатов

Британская полиция начала расследование попытки массового сбора компрометирующей информации на членов британского парламента, некоторые члены правительства полагают, что за этим стоит "иностранное государство".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

"Представитель полиции сообщил Politico, что их силы расследуют жалобу о "злонамеренных сообщениях", отправленных неназванному депутату после того, как более дюжины членов парламента Великобритании... подверглись заманчивым персонализированным сообщениям", - говорится в сообщении издания.

Как сообщает издание, некоторые высокопоставленные депутаты-консерваторы полагают, что за этой кампанией стоит "враждебная государственная власть". При этом эксперты полагают, что это, скорее всего, "дело рук преступной группировки, которая ищет компрометирующие материалы".

Отмечается, что сообщения, полученные членами парламента, как правило, следовали одной схеме: отправитель утверждал, что уже знает свою жертву, что имело место общение "на определенном политическом мероприятии или в Вестминстерском баре". Затем они выражали "смущение из-за того, что не запомнили друг друга". Как пишет газета, в некоторых случаях это заканчивалось обменом интимных фотографий.

В числе жертв злоумышленников есть три члена парламента, в том числе действующий министр в правительстве Великобритании, два политических журналиста, телеведущий и т.д. "Цели (злоумышленников - прим. ред.) охватывают как правящую консервативную, так и оппозиционную лейбористскую партии", - сообщает издание.

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