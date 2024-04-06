Microsoft обвиняет КНР в попытке повлиять на выборы за рубежом с помощью ИИ

Компания Microsoft утверждает, что власти КНР попытаются повлиять на выборы в нескольких странах с помощью контента, созданного с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие выводы приводятся в докладе, опубликованном на сайте фирмы.

Так, по мнению экспертов центра анализа угроз компании, Китай якобы будет создавать и распространять контент, генерируемый ИИ, который принесет ему пользу на выборах в США, Индии и Южной Корее. В докладе утверждается, что в качестве инструмента влияния на избирателей могут быть использованы сгенерированные нейросетью изображения, видео- и аудиозаписи, содержащие выгодные Пекину нарративы.

Ранее в МИД КНР заявили, что Пекин решительно выступает против раскручивания Вашингтоном и Лондоном безосновательных обвинений Китая в поддержке хакерских атак на другие страны.

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