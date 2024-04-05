Запад хвалит Армению за разворот от России

ЕС приветствует усилия Армении в борьбе с обходом санкций против России.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в преддверии совместной встречи ЕС-США-Армения, которая пройдет сегодня в Брюсселе.

"Я приветствую усилия Армении по обходу наших санкций против России. В частности, по обеспечению того, чтобы смертоносное оборудование и технологии не попали в руки российских военных. Это показывает, что ценности и интересы ЕС и Армении становятся все более сближаются", - сказала она.

Ранее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил во время брифинга, что госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в трехсторонней встрече США-ЕС-Армения в Брюсселе вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, чтобы обсудить поддержку со стороны США и ЕС экономической устойчивости Армении.

Он добавил, что цель встречи в Брюсселе - сосредоточить внимание на экономической устойчивости Армении.

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