Турция выйдет из ДОВСЕ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна приостановит участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) 8 апреля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщает Resmi Gazete.

"Решено приостановить реализацию Договора между Турецкой Республикой и другими государствами, являющимися участниками Договора, от 8 апреля 2024 года в соответствии со статьей 3 Указа Президента № 9", - говорится в сообщении.

Соглашение ДОВСЕ было подписано в Париже в 1990 году.

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