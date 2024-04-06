Норвегия выделит десятки миллиардов на укрепление обороны

Норвегия планирует увеличить на 600 млрд норвежских крон ($56 млрд) военные расходы на ближайшие 12 лет с целью укрепления обороноспособности страны в условиях роста внешних угроз.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении правительства скандинавской страны.

Согласно сообщению норвежских властей, до 2036 года они намерены израсходовать на оборону в общей сложности 1,62 трлн крон (более $151 млрд). "Данный план предусматривает исторический рост расходов в оборонной сфере и предполагает значительное укрепление всех видов вооруженных сил", - заявил глава норвежского правительства Йонас Гар Стёре.

Ранее премьер объявил о намерении представить на рассмотрение парламента программу самого масштабного увеличения расходов на оборону со времен Второй мировой войны. Этот шаг Осло предпринимает, по его словам, "в соответствии с региональными планами, которые были согласованы [на июльском саммите НАТО] в Вильнюсе".

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