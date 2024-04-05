В Конгрессе США хотят разделить помощь Украине и Израилю

Некоторые демократы в Палате представителей Конгресса США призывают отделить помощь Украине от помощи другим государствам, в том числе Израилю, в рамках соответствующего законопроекта. Об этом сообщил американский портал Semafor со ссылкой на источник в аппарате Конгресса США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, такие призывы в последнее время участились, так как среди демократов растет недовольство тем, что еврейское государство продолжает вооруженные действия в секторе Газа. Демократы "подчеркнули срочность" в предоставлении Украине помощи и предложили несколько вариантов того, как лучше это сделать. В частности, Semafor отмечает, что вероятен вариант с вынесением на голосование нового законопроекта, но точные способы отделения помощи Украине от помощи Израилю пока не ясны.

Ранее, напротив, законодатели во главе с Сьюзен Уайлд (демократ от штата Пенсильвания) направили письмо спикеру Палаты представителей американского Конгресса Майку Джонсону и потребовали от него включить в пакет финансовой помощи иностранным союзникам, в том числе Украине, средства на поставку гуманитарной помощи в сектор Газа и другие горячие точки. Помимо сектора Газа и Украины, конгрессмены-демократы предлагают профинансировать гуманитарную помощь нуждающимся в Афганистане, Бангладеш, Венесуэле, Гаити, Ливане и Судане.

Споры на Капитолийском холме

31 марта Джонсон в интервью телекомпании Fox сообщил о готовности вынести в Палате представителей вопрос о возобновлении помощи Киеву после ее возвращения с пасхальных каникул 9 апреля. Он также сигнализировал о желании включить в этот вариант законопроекта положения об использовании "конфискованных активов российских олигархов", "концепцию кредита", предполагающую возвращение Киевом Вашингтону полученных средств "в правильное время". Кроме того, Джонсон подчеркнул, что хотел бы при помощи этого законопроекта стимулировать развитие энергетического сектора США, прежде всего для наращивания экспорта природного газа, чтобы это содействовало сокращению поставок Россией топлива за рубеж.

Вашингтонская администрация уже направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине и для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки.

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