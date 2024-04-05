Посла Южной Кореи вызвали в МИД России

Посла Южной Кореи Ли До Хуна вызвали в Министерство иностранных дел (МИД) России из-за введения страной односторонних санкций в отношении российских физических и юридических лиц. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Введение санкций Москва рассматривает как очередной недружественный шаг Сеула, предпринятый в связи с голословными обвинениями в "незаконном сотрудничестве Москвы с Пхеньяном в нарушение соответствующих резолюций СБ ООН".

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что не приемлет такого рода нелегитимных действий в адрес России. "Это не может не оказать негативного влияния на двусторонние отношения", - добавили в министерстве.

В заявлении также говорится, что южнокорейскую сторону призвали отказаться от контрпродуктивных ограничительных мер, которые провоцируют эскалацию напряженности на Корейском полуострове, "что в итоге угрожает безопасности самой Республики Корея".

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