Исламабад и Тегеран согласуют строительство газопровода между Пакистаном и Ираном

Пакистан и Иран намерены завершить разработку плана строительства первоначального 80-километрового пакистанского участка газопровода от морского порта Гвадар до иранской границы, несмотря на противодействие США. Об этом сообщила газета The News International, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, этот проект может быть согласован во время предстоящего визита в конце апреля в Пакистан президента Ирана Эбрахима Раиси. "Дипломаты обеих стран находятся в контакте, чтобы окончательно согласовать дату визита и повестку дня для обсуждения различных важных вопросов, включая сооружение газопровода, бартерную торговлю, усилия по борьбе с терроризмом, импорт электроэнергии и другие вопросы", - заявили изданию пакистанские чиновники высокого ранга.

По их словам, у Исламабада "нет иного выбора, кроме как проложить этот 80-километровый участок трубопровода <...>, чтобы избежать штрафа в размере $18 млрд". Пакистанская государственная компания Interstate Gas Systems и иранская Iranian Gas Company подписали соглашение о строительстве газопровода "Мир" еще в 2009 году. Пакистан обязался построить свой участок путепровода к январю 2015 года, но его возведение так и не закончилось, в то время как иранский участок до границы с исламской республикой уже готов к эксплуатации.

В августе 2023 года Исламабад направил Тегерану уведомление о форс-мажорных обстоятельствах, в результате которых он приостанавливает выполнение обязательств по реализации энергетического проекта до тех пор, пока остаются в силе санкции США в отношении Ирана или до получения разрешения от Вашингтона на завершение строительства газопровода.

В ответ Тегеран пригрозил обратиться в международный арбитражный суд с иском к Исламабаду на $18 млрд за невыполнение обязательств по проекту. 27 февраля временное федеральное правительство Пакистана приняло решение о достройке в течение года своего участка газопровода. Протяженность пакистанского участка магистрали составляет 800 км от границы с Ираном до Гвадара.

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