Британия нарастит оборонные расходы к 2025 году

Глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон заявил в интервью газете The Daily Mail, что Великобритания выделяет сейчас на оборону самые большие средства со времен холодной войны, чтобы противостоять якобы исходящей от России угрозе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В период с 2020 по 2025 год мы увеличим оборонный бюджет на £24 млрд (более $31,5 млрд)", - уточнил руководитель дипведомства. Однако он не стал называть дату, когда расходы достигнут 2,5% ВВП, которые многие эксперты по обороне считают необходимым минимумом. "Думаю, что эти вопросы должны решаться за столом кабинета министров коллективным и конфиденциальным образом", - пояснил Кэмерон.

Как сообщалось ранее, военный бюджет королевства на 2024 год впервые в истории превысил £50 млрд (свыше $63 млрд).

Касаясь расходов на оборону всех членов альянса, глава МИД указал на то, что увеличение расходов на оборону и приведение НАТО в "максимально сильную форму" также помогут блоку снизить риски возможных последствий возвращения в Белый дом Дональда Трампа. "Кто бы ни стал новым президентом [США], если он увидит, что НАТО сильна и растет, а расходы составляют более 2% ВВП <...>, он захочет инвестировать в этот успех и быть частью этого успеха", - добавил министр.

Трамп, вновь борющийся за высший государственный пост, выражал недовольство деятельностью НАТО и в случае победы на ноябрьских выборах грозил выходом США из Североатлантического альянса, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.

Кэмерон также выразил обеспокоенность наступающей на Западе усталостью от конфликта в Украине и проинформировал, что на следующей неделе направится в США, чтобы попытаться убедить представителей Конгресса одобрить выделение Киеву $60 млрд.

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