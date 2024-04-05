Рядом с Нью-Йорком произошло землетрясение

Неподалеку от Нью-Йорка произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали к западу от Манхэттена. По информации CNBC, магнитуда составила 4,7. Эпицентр располагался в штате Нью-Джерси, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.



Информация о возможных разрушениях пока не поступала. В своей соцсети губернатор штата Кэти Хочул указала, что в настоящее время власти оценивают масштаб последствий. Сообщается, что подземные толчки ощущались в городах от Филадельфии до Бостона.

В самом Нью-Йорке жители выбегали из домов. "Хотя на данный момент у нас нет никаких сообщений о серьезных последствиях, мы все еще оцениваем последствия", - сказал представитель мэра города Фабьен Леви.

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