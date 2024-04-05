В МИД Испании заявили об отсутствии признаков приближения третьей мировой войны

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что сейчас нет никаких признаков приближения гипотетической третьей мировой войны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В НАТО не звучат барабаны войны", - сказал он в интервью радиостанции RNE. Дипломат заверил, что со стороны альянса не будет "никаких наступательных действий".

"В настоящий момент нет никаких признаков, что мы движемся к третьей мировой войне <...> или что Европа, НАТО, некоторые государства - члены ЕС могут вступить в войну с какой-либо страной", - считает глава МИД.

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