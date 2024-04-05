https://news.day.az/world/1650014.html Два аэропорта в Нью-Йорке приостановили работу из-за землетрясения
Два аэропорта в Нью-Йорке приостановили работу из-за землетрясения
Аэропорты JFK и Ньюарк в американском штате Нью-Йорк временно остановили свою работу для проведения проверки после землетрясения. Об этом заявила губернатор штата Кэти Хокул, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Хочу сообщить, что аэропорты JFK и Ньюарк полностью остановили работу. Ведется оценка возможных последствий", - заявил Хокул.
По ее словам, аэропорт Ла-Гуардия не получил повреждений. При этом из-за землетрясения в аэропортах JFK и Ньюарк задерживаются 95 рейсов и 191 рейс соответственно.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре