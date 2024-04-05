Два аэропорта в Нью-Йорке приостановили работу из-за землетрясения

Аэропорты JFK и Ньюарк в американском штате Нью-Йорк временно остановили свою работу для проведения проверки после землетрясения. Об этом заявила губернатор штата Кэти Хокул, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Хочу сообщить, что аэропорты JFK и Ньюарк полностью остановили работу. Ведется оценка возможных последствий", - заявил Хокул.

По ее словам, аэропорт Ла-Гуардия не получил повреждений. При этом из-за землетрясения в аэропортах JFK и Ньюарк задерживаются 95 рейсов и 191 рейс соответственно.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!